VakıfBank'ın maçına Covid-19 engeli
Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden VakıBank'ta toplam 8 kişide koronavirüse (Covid-19) rastlandı. 29 Ocak Cumartesi günü oynanacak Çukurova Belediyesi Spor Kulübü maçı da bu sebeple ileri bir tarihe ertelendi.
Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank, 5 oyuncusunun ve teknik heyetten 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, rutin Covid-19 testlerinde 5 oyuncu ve teknik ekipten 3 kişinin sonuçlarını pozitif çıktığı bildirildi. Oyuncu ve teknik ekip üyeleri için gerekli izolasyon ve tedbirlerin alındığı, ayrıca tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.
VAKIFBANK'IN MAÇINA COVID ENGELİ
29 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 13.00’te Adana Adnan Menderes Spor Salonu’nda oynanacak olan Çukurova Belediyesi Spor Kulübü-Vakıfbank Kadınlar 1. Ligi müsabakası, Vakıfbank takımındaki Covid-19 pozitif vakalar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
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