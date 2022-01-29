Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 29 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 29 Ocak 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Yeni vaka sayısında Türkiye'deki en yüksek seviye kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
29 Ocak 2022 Cumartesi, 19:39
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 29 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 440 bin 17 Covid-19 testi yapıldı, 94 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISINDA YENİ REKOR!

Bakanlığın 28 Ocak verilerine göre, dün 438 bin 252 test yapılmıştı. Dün, 93 bin 586 vaka tespit edilirken, 210 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısında yeni bir rekor daha kırıldı ve 95 bine yakın yurttaş koronavirüse yakalandı.

BAKAN KOCA'DAN 'OMICRON' UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "VAKA SAYILARINDA GÖRÜLEN Omicron varyantı kaynaklı artış umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor" ifadelerine yer verdi. 

Türkiye'nin 29 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:  


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