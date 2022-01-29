Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 29 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 440 bin 17 Covid-19 testi yapıldı, 94 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISINDA YENİ REKOR!

Bakanlığın 28 Ocak verilerine göre, dün 438 bin 252 test yapılmıştı. Dün, 93 bin 586 vaka tespit edilirken, 210 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısında yeni bir rekor daha kırıldı ve 95 bine yakın yurttaş koronavirüse yakalandı.

