Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 29 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 29 Ocak 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Yeni vaka sayısında Türkiye'deki en yüksek seviye kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
VAKA SAYISINDA YENİ REKOR!
BAKAN KOCA'DAN 'OMICRON' UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "VAKA SAYILARINDA GÖRÜLEN Omicron varyantı kaynaklı artış umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor" ifadelerine yer verdi.
VAKA SAYILARINDA GÖRÜLEN Omicron varyantı kaynaklı artış umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor. pic.twitter.com/mu1aTaN04K— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 29, 2022
Türkiye'nin 29 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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