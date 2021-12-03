Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 3 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 3 Aralık 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
KOCA’DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur” dedi.
Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur. pic.twitter.com/I1Bvxg1bmc— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 3, 2021
DÜN 192 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Bakanlığın açıkladığı 2 Aralık Perşembe gününe ait verilere göre, 21 bin 747 vaka tespit edilirken 192 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 354 bin 385 test yapılmış ve 22 bin 284 kişi sağlığına kavuşmuştu.
Türkiye'nin 3 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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