Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 3 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 3 Aralık 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2021 Cuma, 19:17
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 3 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
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Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 226 Covid-19 testi yapıldı, 21 bin 495 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi.

KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur” dedi. 

DÜN 192 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 2 Aralık Perşembe gününe ait verilere göre, 21 bin 747 vaka tespit edilirken 192 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 354 bin 385 test yapılmış ve 22 bin 284 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 3 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:  


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