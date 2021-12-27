Son dakika | Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

27 Aralık 2021 Pazartesi, 15:33

Sağlık Bakanlığı'na 20 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı.

HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILDI?

20 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında, 10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı gerçekleştirildi.