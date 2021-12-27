Son dakika | Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Son dakika | KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
Sağlık Bakanlığı'na 20 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı.
HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILDI?
20 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında, 10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı gerçekleştirildi.
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