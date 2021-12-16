Son dakika | Stokçuluğa ilişkin düzenleme komisyonda kabul edildi
Son dakika | Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi.
Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi.
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