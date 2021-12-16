Son dakika | Stokçuluğa ilişkin düzenleme komisyonda kabul edildi

Son dakika | Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi.

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2021 Perşembe, 21:29
Son dakika | Stokçuluğa ilişkin düzenleme komisyonda kabul edildi
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Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi.

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