Son dakika | TAG Otoyolu ulaşıma kapatıldı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Osmaniye'den Gaziantep yönüne gidişe izin verilmiyor.

AA
26 Ocak 2022 Çarşamba, 07:30
Son dakika | TAG Otoyolu ulaşıma kapatıldı
Abone Ol google-news

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu, Osmaniye-Gaziantep-Nizip hattının çift yönlü tüm taşıtların trafiğine kapatıldığı belirtildi.

AYRINTILAR GELİYOR...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler