Son dakika | Türkiye Barolar Birliği’nin yeni başkanı belli oldu

Türkiye Barolar Birliği’nin yeni başkanı Metin Feyzioğlu'na karşı yarışan Erinç Sağkan oldu.

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2021 Pazar, 17:19
Son dakika | Türkiye Barolar Birliği’nin yeni başkanı belli oldu
Abone Ol google-news

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu’nda, başkanlık seçimi sonuçlandı.

TBB'nin yeni başkanı, baro başkanlarının ‘çoklu baro’ yasasına karşı yaptığı eylemde aktif rol alan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan oldu.

Metin Feyzioğlu'na karşı yarışan Sağkan’ın listesinde, Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, eski Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, Kırklareli Barosu Başkanı Turgay Hınız, Aksaray Barosu Başkanı Ramazan Erhan Toprak, eski Muş Barosu Başkanı Abdulbaki Çelebi, Şırnak Barosu delegesi Ali Bayram, Ankara Barosu delegesi İsmail Cumhur Bozkurt yer alıyordu.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler