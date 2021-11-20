Son dakika | Tokat Niksar'da 4 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Tokat'ın Niksar ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre, Tokat'ın Niksar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. 10.02'de gerçekleşen depremde olumsuz bir ihbarın olmadığı açıklandı.
12.37 km derinlikte gerçekleşen depremden sonra 10.03'te 3.5 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 20, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Niksar (Tokat)
Tarih-Saat : 20.11.2021, 10:02:13 TSİ
Enlem : 40.6240 N
Boylam : 36.7538 E
Derinlik : 12.37 km
Detay : https://t.co/5lJROzyCu6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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