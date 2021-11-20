Son dakika | Tokat Niksar'da 4 büyüklüğünde deprem

20 Kasım 2021 Cumartesi, 10:19

AFAD'ın verilerine göre, Tokat'ın Niksar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. 10.02'de gerçekleşen depremde olumsuz bir ihbarın olmadığı açıklandı.

12.37 km derinlikte gerçekleşen depremden sonra 10.03'te 3.5 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.