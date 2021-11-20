Son dakika | Tokat Niksar'da 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika | Tokat'ın Niksar ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2021 Cumartesi, 10:19
Son dakika | Tokat Niksar'da 4 büyüklüğünde deprem
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AFAD'ın verilerine göre, Tokat'ın Niksar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. 10.02'de gerçekleşen depremde olumsuz bir ihbarın olmadığı açıklandı. 

12.37 km derinlikte gerçekleşen depremden sonra 10.03'te 3.5 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.


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