Son dakika | Ünlü oyuncu Sher hayatını kaybetti
Son dakika gelişmesi... İngiliz tiyatrosunun ünlü oyuncularından Antony Sher, 72 yaşında hayatını kaybetti.
Royal Shakespeare Şirketi yaptığı açıklamada, Olivier Ödüllü aktörün hayatını kaybettiğini duyurdu. İngiliz tiyatrosunun oyuncularından Antony Sher, 72 yaşında yaşamını yitirdi.
RSC Direktörü Catherine Mallyon ve Sanat Yönetmeni Vekili Erica Whyman yaptıkları açıklamada, "Antony'nin RSC ile uzun bir ilişkisi vardı. Sahnede ve ekranda son derece ünlü bir kariyere sahipti” ifadelerini kullandı.
Şirket, haberden dolayı "derinden üzüntü duyduğunu" söyledi. Shakespeare performansıyla tanınan efsanevi tiyatro oyuncusuna eylül ayında kanser teşhisi konulmuştu. Antony'nin oynadığı filmler arasında Shakespeare in Love ve Mrs Brown yer alırken; The History Man ve BBC'nin Murphy's Law gibi dizilerinde de rol aldı.
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