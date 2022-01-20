Son dakika | Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlarla ilgili yeni gelişme

Son dakika | Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2022 Perşembe, 21:11
Son dakika | Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlarla ilgili yeni gelişme
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Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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