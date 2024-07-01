Son Dakika... 10 Ekim Gar Katliamı davasında karar çıktı!

Yayınlanma: 01.07.2024 - 16:13

Güncelleme: 01.07.2024 - 17:07

Barış Mitingi için 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde toplanan kalabalığa terör örgütü İŞİD tarafından düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili görülen davanın karar duruşması görüldü.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı.

Tutuklu 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Erman Ekinci 101 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Sanıklara "insanlığa karşı suç" işlemekten ceza verilmedi.

Buna göre, mahkeme heyeti, sanıklar Yakup Şahin, Hakan Şahin, Resul Demir’e, İbrahim Halil Alçay’a, Hacı Ali Durmaz’a, Erman Ekici’ye, Talha Güneş'e, Hüseyin Tunç’a, Metin Akaltın’a insan öldürmekten 101'er kere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi.

Davanın avukatlarından Gülşah Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin gözleri önünde gelen bir katliamlar silsilesi ile bu ülkede koltuk sağlamlaştıran bir iktidar var. Dönemin başbakanından çete liderlerine kadar herkesin bir şeyler bildiğini söylediğine tanıklık ettik. Yargılama içinde bugün ceza alan sanıkların uzun yıllar boyunca ve hatta katliamdan birkaç gün öncesine kadar nasıl takip edildiğini telefonlarının dinlendiğini ama önlem alınmadığını belgelerle gördük.

Ancak bu yargılamada tek bir karakol polisi bile yargılanmadı. Devletin sorumluluğunu ortaya koyan her noktada yargı kalkan kaldırdı. Bugün aynı yargı insanlığa karşı suçtan IŞİD'i beraat ettirdi. Mahkeme zabıtlarında ne yazarsa yazsın, herkes gerçeği biliyor. Ancak bilmek değil, yargılamakla adalet gelecek. O nedenle gerçek failler yargılanıp ceza alana kadar, insanlığa karşı suç kabul edilene kadar hukuk mücadelemiz sürecek."