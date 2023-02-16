Son Dakika... Malatya'da korkutan deprem!
Malatya'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 17.45 yerin 7 km derinliğinde meydana gelen deprem Sivas, Şanlıurfa, Mardin ve çevre illerde hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 16, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-02-16
Saat:17:45:41 TSİ
Enlem:38.183 N
Boylam:37.847 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/E7kNwFg3i4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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