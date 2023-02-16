Son Dakika... Malatya'da korkutan deprem!

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 18:53
Son Dakika... Malatya'da korkutan deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 17.45 yerin 7 km derinliğinde meydana gelen deprem Sivas, Şanlıurfa, Mardin ve çevre illerde hissedildi.


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