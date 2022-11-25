Son Dakika: 2023 yılı bütçesi komisyonda kabul edildi

25 Kasım 2022 Cuma, 23:44

Komisyonda bugün Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların kesin hesabı ile 2023 yılı bütçesinin görüşmelerinin ardından 2021 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile 2023 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşülerek kabul edildi.

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, muhalefet şerhinin 13 Aralık Perşembe gününe kadar verilmesini gerektiğini söyledi.

Teklif, 5 Aralık Pazartesi gününden itibaren TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinin tamamlanacağı 16 Aralık’a kadar başka kanun teklifleri görüşülemeyecek. Kabul edilecek bütçe kanununun 1 Ocak 2023’ten önce Resmi Gazete’de yayınlanması gerekiyor.