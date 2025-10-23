Son dakika... 8 aydır tutuklu bulunan gazeteci Ercüment Akdeniz tahliye edildi!

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması nedeniyle 22 Şubat’tan beri Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Ercüment Akdeniz bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

"Örgüt üyeliği" suçlamasıyla yargılanan Akdeniz’in duruşması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Çok sayıda kişi de destek olmak amacıyla duruşmayı izlemek için adliyeye geldi.

Duruşmayı DEM Parti milletvekilleri Celal Fırat ve Meral Danış Beştaş, TİP Milletvekili Sera Kadıgil ve CHP Milletvekili Utku Çakırözer de takip etti.

Jandarma eşliğinde salona getirilen Akdeniz, duruşmada avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

TANIK: ‘AKDENİZ’İ İLK DEFA MAHKEMEDE TANIDIM’

Gazeteci Ercüment Akdeniz’in Marmara Cezaevi’nden getirildiği duruşmada tanık olarak dinlenen kişi, sanığı tanımadığını, daha önce verdiği ifadeyi hatırlamadığını, iddianameyi bilmediğini ve suçlama konusu toplantıya katılmadığını ya da şahitlik etmediğini söyledi.

Daha mnce emniyette verdiği ifadede, “Ercüment Akdeniz’in de aralarında bulunduğu kişiler tarafından sözlü açıklamalarda bulunuldu, terör örgütünü övücü mahiyette açıklamalar ve sloganlar vardı” diyen ve duruşmada dinlenen tanık, “O günkü ifademi hatırlamıyorum. Akdeniz’i ilk defa mahkemeniz aracılığıyla tanımış bulunmaktayım” dedi.

"BANA GİYDİRMEYE ÇALIŞTIKLARI SUÇ GÖMLEĞİNİ GİYMEYİ REDDEDİYORUM"

Ardından savunma yapan Akdeniz, “Toplum beni bir gazeteci olarak tanır, haberlerden, programlardan tanır. Hal böyleyken ‘silahlı örgüte üye olma’ suçlaması, hayali bir suçlama. Eşyanın tabiatına aykırı. Uzaktan ya da yakından bir bağlantım olmamıştır. Bana bir suç gömleği giydirilmeye çalışılıyor. Ben bu gömleği giymeyi reddediyorum. Ben neden yargılanıyorum? Neden hala 8 aydır buradayım? Ben HDK’nın kuruluşundan beri herhangi bir listesinde yer almadım, görev de yapmadım. 247 gün oldu… Herkes tahliye oldu, tek tutuklu sanık durumundayım. Bu kadar uzun bir tutukluluğu devam ettirmek ağır bir hak kaybı olur” ifadelerini kullandı.

SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI TALEP ETTİ

Avukat Özcan Karakoç, “Dosyada toplanacak bir delil kalmadı” diyerek dosyanın esas hakkındaki mütalaaya gönderilmesini talep etti. Savcı ise mütalaanın henüz hazır olmadığını belirterek, suçlamanın katalog suç kapsamında olması gerekçesiyle Ercüment Akdeniz’in tutukluluğunun devamını istedi. Daha sonra savunma yapan ve suçlamaları reddeden müdafi avukatlar, Akdeniz’in tahliyesini ve beraatini talep etti.

MAHKEME TAHLİYE KARARI VERDİ

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı ile Akdeniz’in tahliye edilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 10 Şubat 2026 tarihinde saat 14.30’da görülecek.