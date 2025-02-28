Son Dakika... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Abdullah Öcalan'ın çağrısına ilişkin açıklama

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Tunç çağrıya ilişkin, "Terör bittiğinde ülkemiz kazanacak. Eğer çağrıya kulak verilmezse mücadele devam edecek" ifadelerini kullandı.

Son Dakika... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Abdullah Öcalan'ın çağrısına ilişkin açıklama
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.02.2025 - 19:55

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CNN Türk ekranlarında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın “PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır” çağrısını değerlendiren Tunç, "Terör bittiğinde ülkemiz kazanacak. Eğer çağrıya kulak verilmezse mücadele devam edecek. Pazarlık söz konusu olamaz. Ya silah bırakacaklar ya da silahlarıyla gömülecekler" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç ayrıca, "Kürtçe yasağı vardı. İnsanların anadili ile konuşmasının imkanlarını artırdık" şeklinde konuştu.


Etiketler: #Abdullah Öcalan #Yılmaz Tunç #Adalet Bakanı

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