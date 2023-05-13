Son Dakika: Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 13.05.2023 - 21:11

Güncelleme: 13.05.2023 - 21:11

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 21.02'de meydana gelen depremin yerin 10.4 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.