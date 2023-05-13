Son Dakika: Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 21.02'de meydana gelen depremin yerin 10.4 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 13, 2023
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Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-05-13
Saat:21:02:59 TSİ
Enlem:37.889 N
Boylam:36.264 E
Derinlik:10.4 km
Detay:https://t.co/XX0CBsmjWz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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