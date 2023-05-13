Son Dakika: Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 21:11
Son Dakika: Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 21.02'de meydana gelen depremin yerin 10.4 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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