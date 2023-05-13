Son Dakika... Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Adana'nın Aladağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 01:22
Son Dakika... Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Aladağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 01.12'de meydana gelen depremin derinliği 5.87 km olarak ölçüldü.


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