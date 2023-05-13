Son Dakika... Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 13.05.2023 - 01:22

Güncelleme: 13.05.2023 - 01:22

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Aladağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 01.12'de meydana gelen depremin derinliği 5.87 km olarak ölçüldü.