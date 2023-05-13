Son Dakika... Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 00.43'te meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 12, 2023
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Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Gölbaşı (Adıyaman)
Tarih:2023-05-13
Saat:00:43:11 TSİ
Enlem:37.927 N
Boylam:37.631 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/VNJEvYuIIs@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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