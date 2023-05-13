Son Dakika... Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 13.05.2023 - 00:53

Güncelleme: 13.05.2023 - 00:53

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 00.43'te meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.