Son Dakika... Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 00:53
Son Dakika... Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 00.43'te meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.


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