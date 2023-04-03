Son dakika... Adana'da deprem! Şanlıurfa, Gaziantep gibi çevre illerden hissedildi...

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 07:30

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 06.45'te, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Öte yandan sarsıntının Şanlıurfa, Gaziantep gibi çevre illerden hissedildiği öğrenildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde: