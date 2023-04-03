Son dakika... Adana'da deprem! Şanlıurfa, Gaziantep gibi çevre illerden hissedildi...

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Depremin Şanlıurfa, Gaziantep gibi çevre illerden hissedildiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 07:00
Son dakika... Adana'da deprem! Şanlıurfa, Gaziantep gibi çevre illerden hissedildi...
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 06.45'te, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Öte yandan sarsıntının Şanlıurfa, Gaziantep gibi çevre illerden hissedildiği öğrenildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:


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