Son dakika... Adana'da deprem! Şanlıurfa, Gaziantep gibi çevre illerden hissedildi...
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Depremin Şanlıurfa, Gaziantep gibi çevre illerden hissedildiği öğrenildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 06.45'te, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Öte yandan sarsıntının Şanlıurfa, Gaziantep gibi çevre illerden hissedildiği öğrenildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 3, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-04-03
Saat:06:45:48 TSİ
Enlem:37.89 N
Boylam:36.239 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Vu07vOkgFo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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