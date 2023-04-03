İzmirli depremzedeler Erdoğan'a seslendi: 'Sözünüzü tutun'

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 04:00

30 Ekim İzmir depreminde evleri yıkılan ve üç yıla yakındır yapılmasını bekleyen 21 hak sahibi, Kahramanmaraş depremlerinde yurttaşlara TOKİ tarafından ev yapılacağı vaadinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi ve “Verdiğiniz konut sözlerini tutun” diye isyan etti.

KONUT YERİNE DÜKKÂN

İzmir depreminde 8 bin 37 bina hasar görmüştü. Bayraklı semtinde sekiz katlı Cumhuriyet, Saraçoğlu ve Adalet sitelerinde 238 daire ve 7 dükkân yıkıldı. Tapuları üstüne alan TOKİ, ev sahiplerine daire yapacaklarını söyleyerek aynı yerde 211 daire ve 50 dükkân yaptı. Konut yerine dükkân yapan TOKİ, 27 aileyi evsiz bıraktı. “Evlerimiz nerede?” diyen hak sahiplerini yaptığı yanlış hesaplamayla mağdur eden TOKİ, bazılarına “Ev yok dükkân verelim” teklifinde bulundu. Depremzedeler teklifi kabul etmeyince üç dükkân konuta dönüştürülerek hak sahiplerine teslim edildi. Bazı proje alanlarında ise 18 depremzedeye iki yıl sonra ev verildi. Proje alanlarında açıkta kalan 42 depremzededen 21’ine ev teslim edilirken geriye kalan mağdurlar hâlâ evlerinin yapılmasını bekliyor.

Evsiz kalan depremzedelerle toplantı yapan TOKİ, geçen yıl iki ayrı yer göstererek “Size buradan ev vereceğiz” dedi. Ancak, ocak ayında tekrar toplantı yapıldı iki araziden vazgeçildiğini başka yer planlandığını açıkladı ama depremzedelere bu kez de “Yeni bir yer arıyoruz. Bu yıl içinde bulup yapacağız” denilerek, proje sürekli ertelendi.

‘PROJE BİLE YOK’

Üç yıldır TOKİ’nin yalanlarla kendilerini oyaladığını belirten depremzedeler, “Aileler TOKİ nin yanlış hesabı yüzünden açıkta kaldı. Bize sürekli, ‘Arsa temin edeceğiz’ diyerek yer gösteriyorlar ama ne atılan bir temel, ne çizilen bir proje var. Cumhurbaşkanı deprem bölgelerinde konut yapacaklarını söylüyor ama bizim konutlar hâlâ yok. Üstelik bizim arsamıza paramızla yapacak, hibe etmeyecek. Kimseyi açıkta bırakmayız’ dediler. Şu an açıktayız. Bizim sesimizi duysunlar” dedi.