Son Dakika: Adil Karaismailoğlu: Bütün ekiplerimizle karla mücadele çalışmalarımız olağanüstü devam ediyor

10 Mart 2022 Perşembe, 18:52

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tüm ekiplerin arazide çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Vatandaşlara herhangi bir sıkıntı yaşatmamak için arazide çok özverili bir çalışma var" diye konuştu.

Karaismailoğlu, İstanbul'da ağır vasıtaların kontrollü geçiş uygulamasını kaldırdıklarını, bu araçlar için herhangi bir kısıtlama olmadığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda şimdiye kadar sefer iptallerinin olmadığını belirterek, "Sefer iptalleri olmadığı gibi gecikmeler de yok. Bugün 752 uçuş planlanmıştı. 500'ü tamamlandı, gün içerisinde 752'ye ulaşacağız" dedi.

Karaismailoğlu ayrıca, kar yağışıyla ilgili de "Cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı durum gözüküyor. Onun için de tedbirlerimizi aldık" ifadelerine yer verdi.