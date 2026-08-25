Son Dakika... Adıyaman Sincik'te peş peşe deprem

Adıyaman, akşam saatlerinde meydana gelen peş peşe sarsıntılarla sallandı.

AFAD Deprem Dairesi'nin aktardığı güncel verilere göre, ilk sarsıntı 25 Ağustos 2026 tarihinde saat 21:40'ta Sincik ilçesinde gerçekleşti. Bu depremin büyüklüğü 3.7, derinliği ise 7.01 kilometre olarak ölçüldü. İlk sarsıntının ardından çok geçmeden ikinci bir deprem meydana geldi.

BİR DEPREM DAHA KAYDEDİLDİ

Saat 21:43'te yine merkez üssü Sincik olan 4.2 büyüklüğünde (Mw) bir deprem daha kaydedildi.

AFAD, bu ikinci sarsıntının derinliğini 7 kilometre olarak kamuoyuyla paylaştı.