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Son Dakika... Adıyaman Sincik'te peş peşe deprem

Son Dakika... Adıyaman Sincik'te peş peşe deprem

25.08.2026 21:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... Adıyaman Sincik'te peş peşe deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3 dakika arayla 3.7 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Adıyaman, akşam saatlerinde meydana gelen peş peşe sarsıntılarla sallandı.

AFAD Deprem Dairesi'nin aktardığı güncel verilere göre, ilk sarsıntı 25 Ağustos 2026 tarihinde saat 21:40'ta Sincik ilçesinde gerçekleşti. Bu depremin büyüklüğü 3.7, derinliği ise 7.01 kilometre olarak ölçüldü. İlk sarsıntının ardından çok geçmeden ikinci bir deprem meydana geldi.Image

BİR DEPREM DAHA KAYDEDİLDİ

Saat 21:43'te yine merkez üssü Sincik olan 4.2 büyüklüğünde (Mw) bir deprem daha kaydedildi.

AFAD, bu ikinci sarsıntının derinliğini 7 kilometre olarak kamuoyuyla paylaştı.  

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