Son dakika... Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'da sat 16.04'te bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 10.95 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 25, 2023
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2023-09-25
Saat:16:04:59 TSİ
Enlem:38.121 N
Boylam:38.518 E
Derinlik:10.95 km
Detay:https://t.co/J7oGdEM6Mt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Altı saat içerisinde neler oldu öyle?'
- Bingöl'de deprem!
- Emekli 3 ay daha bekleyecek!
- İzmir Adliyesi'nde silahlı çatışma!
- Emeklilere ne kadar zam yapılacak?
- Sürücü yanarak can verdi! Yaralılar var...
- 'CIA ajanı' bilmecesi
- Araplara ‘Bir milletiz’ mesajının hedefi
- İYİ Parti'nin İstanbul adayı mı olacak?
- Merdan Yanardağ’dan Fatih Altaylı’ya yanıt