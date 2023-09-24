Son Dakika: Bingöl'de deprem!

Son dakika gelişmesi... Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2023 - 23:26
Son Dakika: Bingöl'de deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 23.18'de gerçekleşen deprem yerin 7 km derinliğinde olduğu bildirildi.


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