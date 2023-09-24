Son Dakika: Bingöl'de deprem!
Son dakika gelişmesi... Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 23.18'de gerçekleşen deprem yerin 7 km derinliğinde olduğu bildirildi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilan ve Engin Polat nasıl para kazanıyor?
- Nükleer santralı soğutacak su sıcaklığı rekor seviyede
- Dayısından dehşete düşüren sözler!
- Eski hakem Bülent Yıldırım'ın acı günü
- 'Bugün Arap olarak uyandık…'
- İstanbul’da gözler Kılıçdaroğlu'nda...
- 'Çok ayıp! Ben olsam atarım onları partiden'
- 'Demokratik değerler'e bak!
- Filenin Sultanları namağlup Paris'e gidiyor!
- 'Ekonominin direksiyonuna tam yetkiyle geçecek'