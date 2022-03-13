İzmir ve Muğla'da art arda deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir ve Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2022 Pazar, 21:25
İzmir ve Muğla'da art arda deprem
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AFAD tarafında yapılan açıklamaya göre; İzmir'in Dikili ilçesinde bir deprem meydana geldi.

3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği 3.20 km olarak açıklandı.

MUĞLA’DA SALLANDI

İzmir’in ardından bir deprem de Muğla’da meydana geldi. AFAD, merkez üssü Ula olan depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıkladı. Saat 21.41’de meydana gelen depremin derinliği ise 6.9 km. olarak belirlendi.



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