İzmir ve Muğla'da art arda deprem
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir ve Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD tarafında yapılan açıklamaya göre; İzmir'in Dikili ilçesinde bir deprem meydana geldi.
3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği 3.20 km olarak açıklandı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 13, 2022
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 10.55 km. Dikili (Izmir)
Tarih-Saat : 13.03.2022, 21:00:24 TSİ
Enlem : 38.9518 N
Boylam : 26.6755 E
Derinlik : 3.20 km
Detay : https://t.co/AWIKWEwOmG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
MUĞLA’DA SALLANDI
İzmir’in ardından bir deprem de Muğla’da meydana geldi. AFAD, merkez üssü Ula olan depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıkladı. Saat 21.41’de meydana gelen depremin derinliği ise 6.9 km. olarak belirlendi.
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