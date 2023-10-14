Son dakika... Adıyaman'da deprem!

Yayınlanma: 14.10.2023 - 10:11

Güncelleme: 14.10.2023 - 10:12

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.04'te, merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 9.55 kilometre olarak duyuruldu.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde: