Son dakika... Adıyaman'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.55 kilometre olarak kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2023 - 10:11
Son dakika... Adıyaman'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.04'te, merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 9.55 kilometre olarak duyuruldu.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:


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