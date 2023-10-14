AFAD duyurdu... Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 08.48 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7.72 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 14, 2023
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-10-14
Saat:08:48:55 TSİ
Enlem:37.325 N
Boylam:37.057 E
Derinlik:7.72 km
Detay:https://t.co/jVTniUlAk1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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