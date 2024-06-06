Son dakika... Adıyaman'da deprem
Son dakika haberi... Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.47'de merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.
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