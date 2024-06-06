Son dakika... Adıyaman'da deprem

Son dakika haberi... Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2024 - 14:03
Son dakika... Adıyaman'da deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.47'de merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.


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