Son dakika... Adıyaman'da deprem

Yayınlanma: 06.06.2024 - 14:03

Güncelleme: 06.06.2024 - 14:30

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.47'de merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.