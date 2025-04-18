Son Dakika... Adnan Oktar suç örgütü davasında karar açıklandı

Yayınlanma: 18.04.2025 - 20:42

Güncelleme: 18.04.2025 - 20:56

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında karar açıklandı.

Firari olup yakalanan üyelerden; Orkun Sadun Erol'a üyelikten 4 yıl 6 ay hapis cezası, Ali Sadun Engin'e cinsel saldırıdan 30 yıl, Erol Şimşek'e cinsel saldırıdan 256 yıl, Orkun Şimşek'e cinsel saldırıdan 346 yıl ceza verildi. Paşa Durmuş'un ise beraatine karar verildi.

Mahkeme başkanının kararda, "Yeniden suç işlemeyeceğinize ve örgütten ayrılmayacağınıza yönelik hiç bir emare görmediğimiz için takdir indirimi kullanmadık” dediği öğrenildi.

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