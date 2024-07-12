Son Dakika... AFAD açıkladı: Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 07.34'te meydana gelen deprem, 7.37 km derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 12, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-07-12
Saat:07:34:14 TSİ
Enlem:34.2925 N
Boylam:32.61056 E
Derinlik:7.91 km
Detay:https://t.co/OgshCFW783@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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