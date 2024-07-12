Son Dakika... AFAD açıkladı: Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2024 - 07:46
Son Dakika... AFAD açıkladı: Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 07.34'te meydana gelen deprem, 7.37 km derinlikte gerçekleşti.


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