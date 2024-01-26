Son Dakika... AFAD duyurdu: Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.01'de merkez üssü Saimbeyli olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 25, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2024-01-26
Saat:01:01:49 TSİ
Enlem:37.85417 N
Boylam:36.14278 E
Derinlik:12.56 km
Detay:https://t.co/tapw0NGpEA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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