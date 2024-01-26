Son Dakika... AFAD duyurdu: Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:15
Son Dakika... AFAD duyurdu: Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.01'de merkez üssü Saimbeyli olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.


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