2 ay sonra... Depreme yine canlı yayında yakalandı

Malatya’da 2 ay önce yaşanan 5.2 büyüklüğündeki depreme yayında yakalanan sunucu, bugün de aynı büyüklükteki depreme canlı yayında yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 25.01.2024 - 21:11
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Malatya’da bugün Battalgazi merkezli yaşanan 5.2 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalanan sunucu ve konuğunun yaşadığı kısa süreli panik kameralara yansıdı. 

Kentte uydudan yayın yapan Malatya Vuslat TV’de canlı yayınlanan program sırasında merkez üssü Malatya’nın Battalgazi ilçesi olan 5.2'lik deprem kameralara yansıdı. 

Sunucu Mehmet Refik Metin ve konuğu deprem başlaması ile sakinliğini korurken reji ve görevliler korku yaşadı. Depremin bitmesi ile sunucu reklam arasına giderek yayını sonlandırdı.

23 Kasım 2023 tarihinde yine merkez üssü Battalgazi olan 5,2 büyüklüğündeki depremde de sunucu Metin, canlı yayında depreme yine yakalanmıştı.


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