Son dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de art arda korkutan depremler

Akdeniz’de sabah saatlerinde itibaren peş peşe depremler yaşandı. Son olarak, 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından paylaşılan verilere göre, Akdeniz'de saat 09.14 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 6.41 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.

Öte yandan sabah saat 07.11 itibariyle Akdeniz'de en büyüğü 3.9 olan yaklaşık 6 sarsıntı kaydedildi.