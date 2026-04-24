Son dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de art arda korkutan depremler

24.04.2026 10:49:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... Akdeniz'deki deprem hareketliliği devam ediyor. AFAD Deprem Dairesi, Akdeniz'de saat 09.14 sıralarında 3.6 büyüklüğünde ve yerin 6.41 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı. Öte yandan sabah saat 07.00 itibariyle Akdeniz'de en büyüğü 3.9 olan yaklaşık 6 sarsıntı kaydedildi.

 Akdeniz’de sabah saatlerinde itibaren peş peşe depremler yaşandı. Son olarak, 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından paylaşılan verilere göre, Akdeniz'de saat 09.14 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 6.41 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.

Öte yandan sabah saat 07.11 itibariyle Akdeniz'de en büyüğü 3.9 olan yaklaşık 6 sarsıntı kaydedildi.

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 24 Nisan 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Ağrı'da korkutan deprem: Köylerde hasar var Ağrı’nın Patnos ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Dizginkale ve Kucak Köyünde bazı evlerde çatlaklar oluştu.
Girit Adası'nda 5.9 büyüklüğünde deprem Yunanistan'ın Girit Adası'nda, Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesine 209 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.