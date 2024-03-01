Son dakika... AFAD duyurdu: Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve yerin 32.63 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saat 09.48 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 32.63 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 1, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Akdeniz - [86.97 km] Gazipaşa (Antalya)
Tarih:2024-03-01
Saat:09:48:13 TSİ
Enlem:35.71528 N
Boylam:31.59778 E
Derinlik:32.63 km
Detay:https://t.co/KP2MyLPlCQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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