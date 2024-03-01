Son dakika... AFAD duyurdu: Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve yerin 32.63 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 10:15
Son dakika... AFAD duyurdu: Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saat 09.48 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 32.63 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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