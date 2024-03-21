Son Dakika... AFAD duyurdu: Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 22:41
Son Dakika... AFAD duyurdu: Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 22.20'de meydana gelen depremin yerin 7.7 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.


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