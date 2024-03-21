Son Dakika... AFAD duyurdu: Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 22.20'de meydana gelen depremin yerin 7.7 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 21, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Dursunbey (Balıkesir)
Tarih:2024-03-21
Saat:22:20:41 TSİ
Enlem:39.64 N
Boylam:28.77556 E
Derinlik:7.7 km
Detay:https://t.co/OICM4tLRpq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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