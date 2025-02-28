Son dakika... AFAD duyurdu: Bodrum açıklarında korkutan deprem!
Son dakika haberi... Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Muğla'nın Bodrum ilçesine 66.54 kilometre mesafede meydana gelen depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 12.09 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine 66.54 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 28, 2025
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [66.54 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2025-02-28
Saat:12:09:08 TSİ
Enlem:36.75944 N
Boylam:26.57917 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/XE30mJbNYg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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