Son dakika... AFAD duyurdu: Bodrum açıklarında korkutan deprem!

Son dakika haberi... Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Muğla'nın Bodrum ilçesine 66.54 kilometre mesafede meydana gelen depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Son dakika... AFAD duyurdu: Bodrum açıklarında korkutan deprem!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.02.2025 - 12:42

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 12.09 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine 66.54 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı.


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