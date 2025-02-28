Son dakika depremler! 28 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 28 Şubat 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 28 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 28 Şubat'ta meydana gelen depremler...
28 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
2025.02.28 07:43:00 -.- 1.6 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
2025.02.28 07:20:21 -.- 1.6 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
2025.02.28 07:17:10 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
2025.02.28 06:21:07 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
2025.02.28 06:17:15 -.- 2.0 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2025.02.28 06:02:48 -.- 1.8 -.- MESCICELE-(BOLU)
2025.02.28 04:52:32-.- 1.9 -.- EGE DENIZI
2025.02.28 04:31:20 -.- 1.3 -.- CAYGECIT-KADIRLI (OSMANIYE)
2025.02.28 04:29:33 -.- 1.7 -.- BOSTAN-(KASTAMONU)
2025.02.28 03:48:12 -.- 1.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2025.02.28 03:40:05 -.- 1.6 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2025.02.28 02:48:50 -.- 2.3 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
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