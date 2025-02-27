Son dakika deprem... Marmara Denizi'nde deprem! Çevre illerden de hissedildi...
Son dakika gelişmesi... Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 14.27'de gerçekleşen depremin yerin 15.6 km derinlikte olduğu bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 27, 2025
HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) https://t.co/bU0G9cQQso
27.02.2025, 14:27:53 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 15.6 km#Kandilli
Etiketler: #marmara denizi #deprem #Son dakika
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