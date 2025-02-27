Son dakika deprem... Marmara Denizi'nde deprem! Çevre illerden de hissedildi...

Son dakika gelişmesi... Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika deprem... Marmara Denizi'nde deprem! Çevre illerden de hissedildi...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.02.2025 - 15:00

Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 14.27'de gerçekleşen depremin yerin 15.6 km derinlikte olduğu bildirildi. 


Etiketler: #marmara denizi #deprem #Son dakika

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