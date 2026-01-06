Son dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin açıklarında saat 14.28 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 17.49 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 6, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [08.89 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2026-01-06
Saat:14:28:33 TSİ
Enlem:39.42417 N
Boylam:25.99111 E
Derinlik:17.49 km
Detay:https://t.co/w1xOt3gkNV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi