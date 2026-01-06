Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem!

6.01.2026 14:41:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... AFAD Deprem Dairesi, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde ve yerin 17.49 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin açıklarında saat 14.28 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 17.49 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

