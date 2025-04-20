Son dakika... AFAD duyurdu: Datça'da deprem!

Yayınlanma: 20.04.2025 - 09:50

Güncelleme: 20.04.2025 - 10:40

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 09.22 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.

Muğla'nın Datça ilçesine 125.47 kilometre mesafede gerçekleşen deprem, yerin 18.21 kilometre derinliğinde meydana geldi.