Son dakika... AFAD duyurdu: Datça'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD, merkez üssü Ege Denizi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu. Depremin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana geldiği kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 09.22 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.
Muğla'nın Datça ilçesine 125.47 kilometre mesafede gerçekleşen deprem, yerin 18.21 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 20, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [125.47 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-04-20
Saat:09:22:23 TSİ
Enlem:35.69583 N
Boylam:26.79278 E
Derinlik:18.21 km
Detay:https://t.co/kUSMm5dBWR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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