Son Dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde bir deprem daha!

Son Dakika haberi... Ege Denizi sallanmaya devam ediyor. AFAD son olarak saat 20:44'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son Dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde bir deprem daha!
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AA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 21:04

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 20:44 itibari ile 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 6.89 km olarak kaydedildi.

AFAD'ın paylaştığı verilere göre depremin gerçekleştiği yer:


Etiketler: #afad #deprem #Ege Denizi

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