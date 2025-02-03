Son Dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde bir deprem daha!
Son Dakika haberi... Ege Denizi sallanmaya devam ediyor. AFAD son olarak saat 20:44'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 20:44 itibari ile 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 6.89 km olarak kaydedildi.
AFAD'ın paylaştığı verilere göre depremin gerçekleştiği yer:
Etiketler: #afad #deprem #Ege Denizi
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