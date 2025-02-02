Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Ege Denizi, Bodrum Muğla açıklarında bir deprem daha!
Son dakika... AFAD verilerine göre, Ege Denizi, Bodrum Muğla açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.22'de Ege Denizi, Bodrum Muğla açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldini duyurdu.
Depremin, Muğla'nın Bodrum ilçesine 171,26 kilometre mesafede olduğu ve 6,64 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2025
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Aniye Adası (İos) - [171.26 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2025-02-02
Saat:10:22:05 TSİ
Enlem:36.67861 N
Boylam:25.3825 E
Derinlik:6.64 km
Detay:https://t.co/rdMC0RuxEc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #AFAD son depremler #artçı deprem #deprem #Ege Denizi
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanık Dr. İlker Gönen cezaevinde intihar etti!
- Erdoğan, İmamoğlu'na desteğe gidenleri hedef aldı
- Bilirkişi ruhsatsız çıktı!
- Erken seçim için tarih verdi!
- AKOM uyardı... İstanbul’a kar geliyor!
- Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı
- Okullar bir gün daha tatil edildi
- Kahramanlığı filmlere konu olan pilot kazayı yorumladı
- Cansu Dere'den 'Ayşe Barım' açıklaması!
- Narin Güran davasında yeni gelişme