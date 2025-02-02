Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Ege Denizi, Bodrum Muğla açıklarında bir deprem daha!

Son dakika... AFAD verilerine göre, Ege Denizi, Bodrum Muğla açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Ege Denizi, Bodrum Muğla açıklarında bir deprem daha!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2025 - 10:56

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.22'de Ege Denizi, Bodrum Muğla açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldini duyurdu.

Depremin, Muğla'nın Bodrum ilçesine 171,26 kilometre mesafede olduğu ve 6,64 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:


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