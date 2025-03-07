Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Mart 2025 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 7 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.03.2025 - 09:10

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Mart'ta meydana gelen depremler...

7 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.03.07 08:51:21  38.1200   36.7567        5.0      -.-  2.3  -.-   KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

2025.03.07 08:35:17  39.9598   39.6115        4.2      -.-  1.5  -.-   ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE)                        

2025.03.07 08:16:15  36.9683   27.9872        5.4      -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       

2025.03.07 07:36:17  40.5618   28.9205        8.5      -.-  1.4  -.-   MECIDIYE-ARMUTLU (YALOVA)                         

2025.03.07 07:15:37  35.8577   30.7168       12.7      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           

2025.03.07 06:59:00  37.1745   28.9313        5.0      -.-  1.4  -.-   ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI)                         

2025.03.07 06:15:57  38.7378   43.5210       18.1      -.-  1.6  -.-   AKCAOREN-(VAN)                                    

2025.03.07 06:06:39  38.5068   39.3000        9.3      -.-  1.2  -.-   BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)                        

2025.03.07 05:49:18  40.6195   29.2150       11.0      -.-  1.8  -.-   KADIKOY-(YALOVA)                                  

2025.03.07 05:07:15  39.0453   25.9722        7.7      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

2025.03.07 04:48:19  38.3333   38.1727       11.8      -.-  1.8  -.-   DURULDU-(MALATYA)                                 

2025.03.07 04:20:50  38.0875   37.1210        7.9      -.-  1.2  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  

2025.03.07 03:32:26  35.9422   27.6235        5.0      -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.07 03:04:04  39.6410   26.2010       16.4      -.-  2.0  -.-   KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE)                      

2025.03.07 02:45:43  37.9032   27.5847        9.2      -.-  1.8  -.-   HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)                      

2025.03.07 02:43:02  37.9063   27.5792        7.6      -.-  1.7  -.-   HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)                      

2025.03.07 02:31:55  39.1052   28.1812       11.1      -.-  1.6  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2025.03.07 02:25:16  37.5380   37.2385        5.2      -.-  2.0  -.-   TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 

2025.03.07 02:16:00  38.0722   36.6968        5.0      -.-  1.2  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

2025.03.07 02:07:36  36.5668   25.5968        5.6      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.07 01:41:57  38.5888   39.6458        5.0      -.-  3.1  3.3   KUMYAZI-MADEN (ELAZIG)                            

2025.03.07 01:39:05  38.5072   37.2492       10.2      -.-  1.3  -.-   KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

2025.03.07 01:15:00  40.0830   27.7483       13.6      -.-  0.9  -.-   CAKMAK-GONEN (BALIKESIR)                          

2025.03.07 01:08:37  34.6935   37.9530       20.6      -.-  3.3  3.3   SURIYE                                            

2025.03.07 00:55:26  40.5345   34.7487       10.1      -.-  2.4  -.-   SEYDIM-(CORUM)                                    

2025.03.07 00:20:37  44.1145   38.6378       16.8      -.-  3.8  3.8   RUSYA                                             

2025.03.07 00:09:13  36.9982   29.1497        3.1      -.-  2.3  -.-   AKPINAR-CAMELI (DENIZLI)                          

2025.03.07 00:00:53  36.6115   25.4967       11.0      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI     


Etiketler: #depremler #Son depremler #deprem mi oldu

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