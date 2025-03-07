Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 07.03.2025 - 09:10

Güncelleme: 07.03.2025 - 09:10

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Mart'ta meydana gelen depremler...

7 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.03.07 08:51:21 38.1200 36.7567 5.0 -.- 2.3 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2025.03.07 08:35:17 39.9598 39.6115 4.2 -.- 1.5 -.- ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE)

2025.03.07 08:16:15 36.9683 27.9872 5.4 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)

2025.03.07 07:36:17 40.5618 28.9205 8.5 -.- 1.4 -.- MECIDIYE-ARMUTLU (YALOVA)

2025.03.07 07:15:37 35.8577 30.7168 12.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

2025.03.07 06:59:00 37.1745 28.9313 5.0 -.- 1.4 -.- ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI)

2025.03.07 06:15:57 38.7378 43.5210 18.1 -.- 1.6 -.- AKCAOREN-(VAN)

2025.03.07 06:06:39 38.5068 39.3000 9.3 -.- 1.2 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)

2025.03.07 05:49:18 40.6195 29.2150 11.0 -.- 1.8 -.- KADIKOY-(YALOVA)

2025.03.07 05:07:15 39.0453 25.9722 7.7 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

2025.03.07 04:48:19 38.3333 38.1727 11.8 -.- 1.8 -.- DURULDU-(MALATYA)

2025.03.07 04:20:50 38.0875 37.1210 7.9 -.- 1.2 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2025.03.07 03:32:26 35.9422 27.6235 5.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI

2025.03.07 03:04:04 39.6410 26.2010 16.4 -.- 2.0 -.- KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE)

2025.03.07 02:45:43 37.9032 27.5847 9.2 -.- 1.8 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)

2025.03.07 02:43:02 37.9063 27.5792 7.6 -.- 1.7 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)

2025.03.07 02:31:55 39.1052 28.1812 11.1 -.- 1.6 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.03.07 02:25:16 37.5380 37.2385 5.2 -.- 2.0 -.- TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2025.03.07 02:16:00 38.0722 36.6968 5.0 -.- 1.2 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2025.03.07 02:07:36 36.5668 25.5968 5.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

2025.03.07 01:41:57 38.5888 39.6458 5.0 -.- 3.1 3.3 KUMYAZI-MADEN (ELAZIG)

2025.03.07 01:39:05 38.5072 37.2492 10.2 -.- 1.3 -.- KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2025.03.07 01:15:00 40.0830 27.7483 13.6 -.- 0.9 -.- CAKMAK-GONEN (BALIKESIR)

2025.03.07 01:08:37 34.6935 37.9530 20.6 -.- 3.3 3.3 SURIYE

2025.03.07 00:55:26 40.5345 34.7487 10.1 -.- 2.4 -.- SEYDIM-(CORUM)

2025.03.07 00:20:37 44.1145 38.6378 16.8 -.- 3.8 3.8 RUSYA

2025.03.07 00:09:13 36.9982 29.1497 3.1 -.- 2.3 -.- AKPINAR-CAMELI (DENIZLI)

2025.03.07 00:00:53 36.6115 25.4967 11.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI