Son dakika... AFAD duyurdu: Hatay'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Son dakika... AFAD duyurdu: Hatay'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.03.2025 - 09:58

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 09.45 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Etiketler: #afad #deprem #hatay #Kırıkhan

İlgili Haberler

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son Dakika... Hatay Samandağ'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son Dakika... Hatay Samandağ'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Depremde 14 kişiye mezar olmuştu... Müteahhitten pişkin savunma: 'Sadece 5 binam yıkıldı'

Depremde 14 kişiye mezar olmuştu... Müteahhitten pişkin savunma: 'Sadece 5 binam yıkıldı'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler