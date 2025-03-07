Son dakika... AFAD duyurdu: Hatay'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 09.45 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 7, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Kırıkhan (Hatay)
Tarih:2025-03-07
Saat:09:45:22 TSİ
Enlem:36.52667 N
Boylam:36.42139 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Rr72qej8EH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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