Son Dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.24'te Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Buna göre deprem, 9.65 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 29, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-04-29
Saat:07:24:38 TSİ
Enlem:35.47472 N
Boylam:25.88889 E
Derinlik:9.65 km
Detay:https://t.co/d5jNIo4KtV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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