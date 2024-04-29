Son Dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 07:34
Son Dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.24'te Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. 

Buna göre deprem, 9.65 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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