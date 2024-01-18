Son Dakika... AFAD duyurdu: Kayseri'de deprem!

Son dakika gelişmesi... Kayseri'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2024 - 09:19
Son Dakika... AFAD duyurdu: Kayseri'de deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kayseri'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 18.98 km olarak ölçüldü.


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