Son Dakika... AFAD duyurdu: Kayseri'de deprem!
Son dakika gelişmesi... Kayseri'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kayseri'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 18.98 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 18, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Yahyalı (Kayseri)
Tarih:2024-01-18
Saat:09:05:36 TSİ
Enlem:37.70222 N
Boylam:35.40417 E
Derinlik:18.98 km
Detay:https://t.co/1oP23WY0wR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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