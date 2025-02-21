Son dakika... AFAD duyurdu: Erzurum'da korkutan deprem!
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Erzurum'un Hınıs ilçesinde 4.4 büyüklüğünde ve yerin 6.94 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Erzurum'un Hınıs ilçesinde saat 15.27 sıralarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 6.94 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 21, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Hınıs (Erzurum)
Tarih:2025-02-21
Saat:15:27:37 TSİ
Enlem:39.27667 N
Boylam:41.76833 E
Derinlik:6.94 km
Detay:https://t.co/N5w2ULq39C@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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