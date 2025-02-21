Son dakika... AFAD duyurdu: Erzurum'da korkutan deprem!

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Erzurum'un Hınıs ilçesinde 4.4 büyüklüğünde ve yerin 6.94 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Son dakika... AFAD duyurdu: Erzurum'da korkutan deprem!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.02.2025 - 15:46

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Erzurum'un Hınıs ilçesinde saat 15.27 sıralarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 6.94 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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