Son Dakika... Ankara’da hissedilen bir deprem meydana geldi!

Son dakika gelişmesi... Ankara'da saat 09.36'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Dakika... Ankara’da hissedilen bir deprem meydana geldi!
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AA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 09:53

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Mamak ilçesi olan 3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.


Etiketler: #Ankara #deprem #Son dakika

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