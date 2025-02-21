Son Dakika... Ankara’da hissedilen bir deprem meydana geldi!
Son dakika gelişmesi... Ankara'da saat 09.36'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Mamak ilçesi olan 3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Etiketler: #Ankara #deprem #Son dakika
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