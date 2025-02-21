Son Dakika... Ankara’da hissedilen bir deprem meydana geldi!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 09:53

Güncelleme: 21.02.2025 - 10:11

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Mamak ilçesi olan 3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.