Son Dakika... AFAD duyurdu: Giresun'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Giresun'un Espiye ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Giresun'un Espiye ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre, deprem 19.45 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 14, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Karadeniz - [10.48 km] Espiye (Giresun)
Tarih:2024-07-14
Saat:12:23:31 TSİ
Enlem:41.06389 N
Boylam:38.62639 E
Derinlik:19.45 km
Detay:https://t.co/B0UtSUz01S@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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