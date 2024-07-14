Son Dakika... AFAD duyurdu: Giresun'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Giresun'un Espiye ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.07.2024 - 12:38
Son Dakika... AFAD duyurdu: Giresun'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Giresun'un Espiye ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre, deprem 19.45 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 


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