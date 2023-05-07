Son dakika... AFAD duyurdu: Hatay'da deprem! Adıyaman, Gaziantep, Adana, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Mersin gibi çevre illerde de hissedildi...

Yayınlanma: 07.05.2023 - 11:41

Güncelleme: 07.05.2023 - 12:02

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 11.36'da merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.88 kilometre olarak ölçüldü.

Kısa süreli paniğe neden olan depremin Adıyaman, Gaziantep, Adana, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Mersin gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde: