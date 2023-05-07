Son dakika... AFAD duyurdu: Hatay'da deprem! Adıyaman, Gaziantep, Adana, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Mersin gibi çevre illerde de hissedildi...

Son dakika... AFAD verilerine göre saat 11.36'da Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.88 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntının Adıyaman, Gaziantep, Adana, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Mersin gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2023 - 11:41
Son dakika... AFAD duyurdu: Hatay'da deprem! Adıyaman, Gaziantep, Adana, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Mersin gibi çevre illerde de hissedildi...
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 11.36'da merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.88 kilometre olarak ölçüldü.

Kısa süreli paniğe neden olan depremin Adıyaman, Gaziantep, Adana, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Mersin gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:


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